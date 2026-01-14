‘Chagall in mosaico’ ultimi giorni Sabato c’è il finissage della Biennale

🔊 Ascolta la notizia

Fino a domenica 18 gennaio, il Mar di Ravenna accoglie la mostra ‘Chagall in mosaico. Dal progetto all’opera’. Un’occasione per esplorare l’arte di Chagall attraverso le sue opere mosaicate. Sabato 17 gennaio, si svolge il finissage della IX Biennale di Mosaico Contemporaneo, con orario prolungato fino alle 19. Un’opportunità per visitare entrambe le iniziative e approfondire il mondo dell’arte contemporanea e del mosaico.

Ultima settimana al Mar di Ravenna per visitare la mostra ‘ Chagall in mosaico. Dal progetto all’opera’, visitabile fino a domenica 18 gennaio, con un ricco programma di appuntamenti che si intreccia, sabato 17, con il finissage della IX Biennale di Mosaico Contemporaneo di Ravenna in cui il museo prolunga l’orario di apertura fino alle 19. La mostra approfondisce uno degli aspetti meno noti ma più affascinanti della produzione di Marc Chagall: il suo rapporto con il mosaico, inteso non come semplice traduzione tecnica dell’opera pittorica, ma come vero e proprio linguaggio espressivo autonomo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Chagall in mosaico’, ultimi giorni. Sabato c’è il finissage della Biennale

