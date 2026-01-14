‘Chagall in mosaico’ ultimi giorni Sabato c’è il finissage della Biennale
Fino a domenica 18 gennaio, il Mar di Ravenna accoglie la mostra ‘Chagall in mosaico. Dal progetto all’opera’. Un’occasione per esplorare l’arte di Chagall attraverso le sue opere mosaicate. Sabato 17 gennaio, si svolge il finissage della IX Biennale di Mosaico Contemporaneo, con orario prolungato fino alle 19. Un’opportunità per visitare entrambe le iniziative e approfondire il mondo dell’arte contemporanea e del mosaico.
