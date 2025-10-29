Vandalizzata la mostra a cielo aperto di via Zirardini | strappati i manifesti della Biennale di Mosaico

Un atto vandalico compiuto nei giorni scorsi ha danneggiato la mostra a cielo aperto di via Zirardini. Nella giornata di ieri, martedì, grande malumore ha suscitato la scoperta che i manifesti affissi nella strada del centro storico in occasione della nona Biennale di Mosaico Contemporaneo erano. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

