Cena rompe il silenzio sul match finale | Il mio finale perfetto

John Cena ha recentemente affrontato GUNTHER nel Saturday Night’s Main Event, cedendo per sottomissione nel match finale. Nonostante questa scelta possa sembrare inaspettata, l’ex wrestler considera questa conclusione come il suo epilogo ideale, chiudendo la carriera con un risultato che ritiene perfetto. Questa decisione rappresenta un nuovo capitolo per Cena, che ora guarda al futuro con serenità e soddisfazione.

John Cena potrebbe aver sorpreso il WWE Universe cedendo per sottomissione contro GUNTHER durante il Saturday Night’s Main Event, ma non ha alcuna intenzione di fare marcia indietro su come si è conclusa la sua carriera, anzi, per lui è stato l’epilogo perfetto. Intervenendo al FAN EXPO di New Orleans, Cena ha affrontato apertamente le critiche ricevute per aver scelto di perdere il suo match di ritiro proprio in quel modo. E invece di evitare l’argomento, ha accolto le opinioni negative, offrendo uno sguardo raro e sincero sulla sua mentalità: “Perdere il mio ultimo match contro GUNTHER. Grazie per avermi ricordato che avete tutto il diritto di avere un’opinione, e grazie per non esservi semplicemente conformati a uno standard prestabilito ” ha dichiarato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

