WWE | Reazioni contrastanti nel backstage per il finale dell’ultimo match di John Cena

L'ultimo match di John Cena in WWE ha suscitato reazioni contrastanti nel backstage, dividendo lo spogliatoio tra tifosi e critici. L'evento ha segnato la fine di una carriera iconica, generando discussioni e opinioni contrastanti tra chi lo ha apprezzato e chi ha espresso delusione.

© Zonawrestling.net - WWE: Reazioni contrastanti nel backstage per il finale dell’ultimo match di John Cena L’ultimo match di John Cena in WWE non ha scioccato solo i fan, ma ha lasciato anche lo spogliatoio diviso. Dopo che Cena si è arreso a GUNTHER durante Saturday Night’s Main Event, il pubblico presente alla Capital One Arena è esploso di rabbia: fischi assordanti e cori di dissenso hanno riempito l’arena. Dietro le quinte, però, la reazione è stata più sfumata. Secondo Fightful Select, all’interno del roster della WWE c’erano opinioni contrastanti su come si sia conclusa la leggendaria carriera di Cena. Sebbene la maggior parte del team creativo e del booking fosse favorevole a questa scelta, non tutti nello spogliatoio erano completamente d’accordo: “C’erano pareri misti nel backstage riguardo il finale dell’ultimo match di John Cena, anche se la maggioranza sul lato creativo e decisionale lo ha sostenuto”, si legge nel report. Zonawrestling.net Backstage chaos! Superstars fight behind the scenes: WWE Playlist L’ultima di John Cena divide anche il backstage della WWE - L’ultimo match in WWE di John Cena non ha scioccato soltanto il pubblico presente alla Capital One Arena, ma ha lasciato sensazioni contrastanti anche dietro le quinte. spaziowrestling.it

Il nuovo disco dei Novembre ha suscitato reazioni contrastanti in redazione. All'Azzeccarbugli è piaciuto ma lui è un veltroniano ecumenico. x.com

Una nuova intervista di Timothée Chalamet ha molto diviso i fan, con opinioni e reazioni contrastanti sui social... - facebook.com facebook