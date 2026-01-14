C’è una cosa che devono verificare Garlasco Sempio torna a parlare in tv

A quasi diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco torna a essere oggetto di attenzione pubblica. Sempio, coinvolto nella vicenda, si è recentemente confrontato nuovamente in televisione, richiamando l’interesse su un episodio che ha segnato profondamente la comunità e il panorama giudiziario italiano.

A quasi diciotto anni dall' omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco continua a produrre effetti non solo sul piano giudiziario, ma anche su quello umano e sociale. Tra attesa per gli sviluppi dell'inchiesta, attenzione costante dei media e un dibattito che si alimenta anche sui social, la vicenda resta al centro di un racconto pubblico che coinvolge direttamente le persone indagate e condiziona la loro vita quotidiana. "Sono in un limbo, vivo come sospeso. Da circa un anno la mia vita ruota attorno a questo caso, le giornate sono tutte uguali. Garlasco è diventata una sorta di serie tv in cui tutti, parlo di persone comuni, sentono di poter condurre delle piccole indagini personali".

