Il delitto di Garlasco torna al centro dell’attenzione con nuove dichiarazioni in tv. Sempio, uno dei testimoni, ha rivelato dettagli inediti mentre l’indagato ha risposto alle domande degli investigatori. Due nuovi testimoni hanno fornito informazioni che potrebbero influenzare l’andamento delle indagini. La vicenda rimane sotto i riflettori, con l’ipotesi di un possibile processo che si avvicina.

GARLASCO (Pavia) Due nuovi testimoni, con rivelazioni inedite. E l’indagato che risponde a tutte le domande. In televisione. Dopo una breve pausa mediatica, ieri il caso di Garlasco è tornato a dominare nei palinsesti televisivi. La domenica in tv sulla vicenda che ha contrassegnato il 2025 (a distanza di 18 anni dai fatti) è iniziata di pomeriggio con Andrea Sempio, al momento unico indagato dalla Procura di Pavia nella riaperta inchiesta per l’ omicidio in concorso di Chiara Poggi il 13 agosto 2007, intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. Alla domanda se si sente un colpevole annunciato, Sempio si è definito "un colpevole desiderato", tornando a suddividere la vicenda nell’aspetto giudiziario ("abbastanza lineare e più tranquilla") e in quello mediatico con le "tifoserie" ("e quindi c’è una parte che ce l’ha con me"). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il delitto di Garlasco. Sempio torna a parlare in tv: "Chiederanno il processo"

