Calendario granata | è ufficiale la data del derby Cavese-Salernitana

È stata ufficializzata la data del derby Cavese-Salernitana, che si disputerà il 14 febbraio alle 14.30. La Lega Serie C ha inserito l’incontro nel calendario tra la quinta e la dodicesima giornata del campionato, stabilendo così un appuntamento importante per entrambe le squadre e i loro tifosi.

