Riqualificazione agronomica e recupero paesaggio rurale | avviso pubblico

Brindisireport.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OSTUNI - Il Comune di Ostuni ha pubblicato l’avviso pubblico “L’Ulivo che rinasce”, un progetto dedicato alla riqualificazione agronomica e al recupero del paesaggio rurale attraverso la rigenerazione olivicola del territorio comunale, realizzato in collaborazione con Coldiretti.L’iniziativa. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

