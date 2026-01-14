Catania cessione in prestito per Stoppa
Il Catania ha comunicato di aver ceduto in prestito alla Sambenedettese l’attaccante Matteo Stoppa. La decisione rientra in una strategia di reparto volta a favorire lo sviluppo del giocatore e rafforzare entrambe le rose. L’accordo temporaneo consente a Stoppa di trovare maggiore spazio in campo, mantenendo comunque un legame con il club etneo fino alla fine del periodo stabilito.
