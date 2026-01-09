paperdi juvecaserta 2021 cessione in prestito di pisapia

La Paperdi Juvecaserta 2021 informa di aver ceduto in prestito Stefano Pisapia allo Step Back Caiazzo, formazione che partecipa al campionato di serie B interregionale, per il resto della stagione.

La Paperdi Juvecaserta 2021 comunica di aver ceduto per la restante parte della corrente stagione agonistica il playguardia Stefano Pisapia allo Step Back Caiazzo, militante nel campionato di serie B interregionale. « Il trasferimento di Pisapia – sottolinea il direttore sportivo, Vittorio Di Donato – fa parte di un processo di crescita che il ragazzo deve fare. Stefano ha tutta la nostra fiducia e siamo certi che al termine di questa stagione ritornerà da noi un giocatore più completo». La Paperdi Juvecaserta 2021 ringrazia l'atleta per il contributo offerto fino ad oggi e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della stagione.

