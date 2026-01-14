captain tried to change course before fatal tanker crash uk jury told

Il capitano di una nave da carico coinvolta in un incidente mortale con un’unità statunitense al largo della costa orientale del Regno Unito lo scorso anno avrebbe tentato di modificare la rotta prima dello scontro, secondo quanto riferito in tribunale. L’udienza si concentra sulle decisioni prese durante il viaggio e sulle eventuali responsabilità nella collisione.

LONDON, Jan 14 (Reuters) - The captain of a container ship that crashed into a U.S. tanker off Britain’s east coast last year tried to change course to avoid the fatal co. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

