FreeBitcoin announces shutdown users told to wait until 2026 for withdrawals

FreeBitco.in ha annunciato la chiusura della piattaforma, informando gli utenti che i prelievi saranno possibili solo a partire dal 2026. La situazione solleva preoccupazioni sulla gestione dei fondi e sul rischio sistemico, evidenziando l'importanza di una trasparenza totale nelle operazioni di piattaforme di criptovalute.

© Sbircialanotizia.it - FreeBitco.in announces shutdown, users told to wait until 2026 for withdrawals There is a point where ambiguity stops being “crisis management” and becomes a systemic risk for anyone with funds held on a platform. FreeBitco.in, a long running crypto faucet and gambling site born in Bitcoin’s early, pioneer era, has posted a message that reads like an epitaph and, at the same time, a request for . Sbircialanotizia.it