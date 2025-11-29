Vibo Valentia la Camera Minorile Oblata Lina Figliano plaude agli Ambiti sociali per l’avvio dell’Albo delle famiglie affidatarie

La Camera Minorile OblataLina Figliano” di Vibo Valentia, in una nota stampa, esprime un plauso ai tre Ambiti territoriali sociali che hanno avviato la selezione per la costituzione di un elenco distrettuale di coppie e persone singole disponibili all’accoglienza temporanea di minori italiani e stranieri non accompagnati. È stato infatti pubblicato l’Avviso pubblico per la formazione dellAlbo delle famiglie affidatarie relativo agli Ambiti sociali di Vibo Valentia, Serra San Bruno e Spilinga, guidati rispettivamente dai sindaci referenti Enzo Romeo, Enzo Marasco e Alfredo Barillaro. Un lavoro portato avanti insieme ai relativi assessorati alle Politiche sociali, che si sono impegnati con determinazione nella realizzazione del bando. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

