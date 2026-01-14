Calciomercato Udinese fari puntati sulla difesa | piace il giovane N’Diaye!

L'Udinese intensifica l'attività di mercato concentrandosi sul reparto difensivo. Tra i nomi sul tavolo dei friulani figura il giovane terzino dell’Anderlecht, N’Diaye. La società bianconera valuta attentamente questa opportunità per rinforzare la rosa e migliorare la solidità della linea difensiva. La finestra di gennaio rappresenta un momento strategico per le prossime mosse e l’attenzione si concentra sui potenziali acquisti in questa direzione.

I friulani monitorano il terzino dell'Anderlecht L'Udinese non si ferma e prosegue la sua caccia ai rinforzi in questa sessione invernale di calciomercato. La dirigenza dei Friulani, storicamente maestra nello scouting internazionale e nella valorizzazione di giovani talenti, ha messo nel mirino un nuovo profilo .

