Il calciomercato del Perugia si avvicina a un momento importante, con possibili novità per Stramaccioni e Fischnaller attese entro il 22 gennaio. La squadra sta valutando le strategie di mercato, in attesa di eventuali sviluppi. Restano ancora alcuni giorni prima di conoscere le decisioni ufficiali, mentre il club monitora attentamente le opportunità per rafforzare la rosa.

Ancora qualche giorno e il mercato del Perugia può entrare nel vivo. Salvo ovviamente sviluppi sempre possibili.I riflettori, per la precisione, sono rivolti a quanto sta accadendo a Trapani. Il club granata sta attraversando un momento difficilissimo avendo già ricevuto una penalizzazione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche: Calciomercato serie C, il Perugia chiamato a scegliere per la difesa: volata a due Monaco - Stramaccioni

Leggi anche: Milan, Lewandowski può attendere: l’ex Serie A a gennaio

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Calciomercato serie C, il Perugia chiamato a scegliere per la difesa: volata a due Monaco - Stramaccioni; Stramaccioni: Ecco perché Chivu ha dato all'Inter un giorno libero prima della partita; Calciomercato, le novità: trattative concluse e in corso (ultime notizie); Stramaccioni: L'Inter ha perso un'occasione contro il Napoli, è la prima volta che vedo i nerazzurri così in difficoltà.

Calciomercato serie C, per Stramaccioni e Fischnaller il Perugia potrebbe attendere il 22 gennaio - Il Trapani, formazione in cui militano i due principali obbiettivi dei biancorossi, potrebbe ricevere un'altra pesante penalizzazione (e non solo). perugiatoday.it