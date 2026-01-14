Calciomercato Pisa scatto per Loyola | Gilardino attende il rinforzo salvezza!
Il Pisa si avvicina a un’operazione importante per rafforzare la rosa in vista della salvezza. Dopo aver messo gli occhi su Loyola, il club attende la conferma definitiva, mentre Gilardino spera di ottenere il rinforzo necessario per migliorare il centrocampo. La trattativa internazionale potrebbe rappresentare un tassello fondamentale nel percorso di salvataggio della squadra, con dettagli ancora da definire prima di ufficializzare l’arrivo del calciatore cileno.
Cosa manca per l’arrivo del centrocampista cileno Il calciomercato del Pisa si accende con una trattativa internazionale che potrebbe cambiare volto alla mediana. Cresce sensibilmente l’ottimismo in casa toscana per il buon esito dell’operazione legata a Felipe Loyola. Secondo gli aggiornamenti forniti dall’esperto Gianluca Di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
