Cagliari trattativa in corso per Anjorin

Il Cagliari sta portando avanti una trattativa con il Torino per Tino Anjorin, centrocampista classe 2004. La società rossoblù cerca di rafforzare il reparto mediano in vista della prossima stagione, valutando le condizioni dell’operazione. La trattativa è in corso e si attendono aggiornamenti ufficiali per definire i dettagli del trasferimento.

Il Cagliari accelera sul mercato e prova a chiudere un rinforzo per il centrocampo. In questi minuti è in corso una trattativa con il Torino per Tino Anjorin, centrocampista classe 2004. Il profilo è stato individuato come occasione immediata. Arrivato in estate dall'Empoli con aspettative importanti, Anjorin non è riuscito a incidere come sperato nella prima parte di stagione. Da qui l'apertura a una nuova soluzione. Il Cagliari spinge per portarlo in Sardegna e offrirgli una nuova opportunità sotto la guida di Fabio Pisacane, che lo accoglierebbe per rilanciarlo subito.

