Maruši?-Napoli Romano frena | nessuna trattativa in corso

Il nome di Adam Maruši? continua a essere al centro delle voci di mercato in vista della prossima estate. Tuttavia, Romano ha precisato che al momento non ci sono trattative in corso tra il giocatore e il Napoli, dissipando così qualsiasi indiscrezione riguardo a un possibile trasferimento.

L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

