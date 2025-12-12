Maruši?-Napoli Romano frena | nessuna trattativa in corso

12 dic 2025

Il nome di Adam Maruši? continua a essere al centro delle voci di mercato in vista della prossima estate. Tuttavia, Romano ha precisato che al momento non ci sono trattative in corso tra il giocatore e il Napoli, dissipando così qualsiasi indiscrezione riguardo a un possibile trasferimento.

