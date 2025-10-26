Dybala dopo Sassuolo Roma | Siamo in testa ma il campionato è ancora lungo Esultanza? Mia moglie mi stava mettendo un po’ di pressione…

Dybala, attaccante della Roma, ha parlato così dopo il gol decisivo nella vittoria contro il Sassuolo. Le parole dell’ex Juventus. A DAZN dopo Sassuolo Roma, Paulo Dybala ha commentato così la vittoria dei giallorossi decisa proprio da un suo gol. Le sue dichiarazioni. QUI:  RISULTATI SERIE A: GLI AGGIORNAMENTI QUI:  CLASSIFICA SERIE A: LA POSIZIONE DELLA JUVE PRIMO POSTO – « Lo viviamo con tranquillità. Lo sapevamo già prima della partita, anche guardando i risultati di ieri: potevamo rimanere in cima, ma il campionato è ancora molto lungo. Mancano tante partite. Sono tre punti importanti, anche per riscattarci dopo le sconfitte delle giornate scorse. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

