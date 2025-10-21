Buon compleanno Cesare Previti Riccardo Fogli Gianni Minervini…

Buon compleanno Cesare Previti, Nikita Michalkov, Riccardo Fogli, Benjamin Netanyahu, Gianni Minervini; Marilena Fabbri, Martin Castrogiovanni, Piera Cannatella, Alessandro Piazza, Joshua Furno, Stefano Crotta, Danyyil Dvirnyy, Alessia Polieri.. Oggi 21 ottobre compiono gli anni: Cesare Previti, avvocato, politico; Vittorio Luigi Mondello, arcivescovo; Andrea Amatucci, giurista; Fabrizio Barontini, ex calciatore; Enrico Rizzarelli, chimico; Francesco Bevilacqua, politico. Compleanno anche di: Nikita Michalkov, attore, regista, sceneggiatore; Bruno d’Arcevia, pittore; Riccardo Fogli, cantautore, bassista; Antonio Michele Coppi, politico; Benjamin Netanyahu, politico; Antonio Loddo, politico, giornalista, scrittore; Severino Salvemini, economista; Roberto Cipriani, imprenditore, politico; Nicola di Francescantonio, regista; Dante Marmone, attore, regista; Vittorio Messa, politico; Chiara Volpato, psicologa; Francesco Stanzione, ex calciatore, allenatore; Gianfranco Andreoletti, imprenditore, dirigente sportivo; Giampiero Beltotto, giornalista tv; Danila Bonito, giornalista; Pietro Lo Monaco, ex calciatore, allenatore, dirigente. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Cesare Previti, Riccardo Fogli, Gianni Minervini…

