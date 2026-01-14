Bukies Burger & Cookies apre al Vomero | l' annuncio sui social

Bukies Burger & Cookies inaugura al Vomero, offrendo smashburger e cookies americani in un ambiente accogliente e di qualità. La nuova apertura nel quartiere collinare di Napoli rappresenta un’opportunità per gustare prodotti autentici e preparati con cura, in un contesto sobrio e curato. Un luogo dedicato a chi cerca sapori genuini e un’esperienza di ristorazione semplice e raffinata.

