Bukies Burger & Cookies apre al Vomero | l' annuncio sui social
Bukies Burger & Cookies inaugura al Vomero, offrendo smashburger e cookies americani in un ambiente accogliente e di qualità. La nuova apertura nel quartiere collinare di Napoli rappresenta un’opportunità per gustare prodotti autentici e preparati con cura, in un contesto sobrio e curato. Un luogo dedicato a chi cerca sapori genuini e un’esperienza di ristorazione semplice e raffinata.
Bukies Burger & Cookies, il locale di smashburger e cookies americani, apre nella zona collinare di Napoli, e più precisamente al Vomero. Ad annunciarlo in un video pubblicato sui social sono stati Piero Armenti e Jana.“Come promesso ecco svelata la nostra quinta sede. Restate connessi per non. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Bukies Burger & Cookies facebook
