Botox sì rischi no | a Udine cambia l’approccio alla medicina estetica

Da udinetoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Udine, New Coram, parte del Gruppo Coram, ha deciso di affidare i trattamenti estetici come il Botox esclusivamente a specialisti in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica. Questa scelta mira a garantire sicurezza, professionalità e risultati di qualità, offrendo ai pazienti un approccio più responsabile e trasparente alla medicina estetica. Un cambiamento che evidenzia l’importanza di affidarsi a professionisti qualificati per interventi di questo tipo.

A Udine, New Coram, realtà specializzata che fa parte dello storico Gruppo Coram, ha compiuto una scelta netta: i trattamenti di medicina estetica vengono affidati esclusivamente a specialisti in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica. Una linea chiara che nasce dall’esigenza di garantire. 🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

