Botox sì rischi no | a Udine cambia l’approccio alla medicina estetica
A Udine, New Coram, parte del Gruppo Coram, ha deciso di affidare i trattamenti estetici come il Botox esclusivamente a specialisti in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica. Questa scelta mira a garantire sicurezza, professionalità e risultati di qualità, offrendo ai pazienti un approccio più responsabile e trasparente alla medicina estetica. Un cambiamento che evidenzia l’importanza di affidarsi a professionisti qualificati per interventi di questo tipo.
A Udine, New Coram, realtà specializzata che fa parte dello storico Gruppo Coram, ha compiuto una scelta netta: i trattamenti di medicina estetica vengono affidati esclusivamente a specialisti in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica. Una linea chiara che nasce dall’esigenza di garantire. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Leggi anche: Botox e filler nel centro di medicina estetica abusivo: donna di 48 anni denunciata dai carabinieri
Leggi anche: Botox e filler: guida alla nuova estetica naturale
Sotto Natale aumentano filler e botox, ma anche i rischi. Il chirurgo Franco Bassetto avverte: prezzi troppo bassi possono nascondere sostanze scadenti e mani non qualificate. facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.