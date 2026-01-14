Botox sì rischi no | a Udine cambia l’approccio alla medicina estetica

A Udine, New Coram, parte del Gruppo Coram, ha deciso di affidare i trattamenti estetici come il Botox esclusivamente a specialisti in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica. Questa scelta mira a garantire sicurezza, professionalità e risultati di qualità, offrendo ai pazienti un approccio più responsabile e trasparente alla medicina estetica. Un cambiamento che evidenzia l’importanza di affidarsi a professionisti qualificati per interventi di questo tipo.

