Botox e filler nel centro di medicina estetica abusivo | donna di 48 anni denunciata dai carabinieri

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 48 anni è stata denunciata dai carabinieri a Novara per aver gestito una clinica di medicina estetica abusiva. La struttura, situata nella zona di Santa Rita, praticava iniezioni di botox e filler senza autorizzazioni, mettendo a rischio la salute dei pazienti e violando le normative di sicurezza.

Una clinica di medicina estetica completamente abusiva.É quello che hanno scoperto i carabinieri a Novara, nella zona di Santa Rita, dove una donna moldava di 48 anni aveva allestito un vero e proprio studio medico in cui venivano effettuate iniezioni di botox e filler, senza alcuna. Novaratoday.it

