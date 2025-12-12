Botox e filler nel centro di medicina estetica abusivo | donna di 48 anni denunciata dai carabinieri

Una donna di 48 anni è stata denunciata dai carabinieri a Novara per aver gestito una clinica di medicina estetica abusiva. La struttura, situata nella zona di Santa Rita, praticava iniezioni di botox e filler senza autorizzazioni, mettendo a rischio la salute dei pazienti e violando le normative di sicurezza.

Una clinica di medicina estetica completamente abusiva.É quello che hanno scoperto i carabinieri a Novara, nella zona di Santa Rita, dove una donna moldava di 48 anni aveva allestito un vero e proprio studio medico in cui venivano effettuate iniezioni di botox e filler, senza alcuna. Novaratoday.it

Filler e botox low cost: scatta l’allarme per i trattamenti di medicina estetica abusivi. Ecco cosa si rischia - Filler labbra per meno di cento euro, botox eseguiti in appartamenti in affitto senza competenze mediche né garanzie igieniche, farmaci scaduti o comprati su Internet. ilfattoquotidiano.it

Botox e acido ialuronico su Instagram a prezzi stracciati: chiuso centro abusivo dopo la denuncia di una paziente con il naso in necrosi - Un appartamento qualunque, una poltrona rosa e un frigorifero pieno di siringhe accanto a bibite e avanzi di cibo. leggo.it

