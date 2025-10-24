Le medaglie olimpiche vinte dall’Italia ai Mondiali 2025 | 12 ori come a Parigi e quota 40 ad un passo

Molti sport stanno vedendo terminare la stagione agonistica 2025 ed in molti casi l’appuntamento più blasonato dell’anno, che coincide con i Mondiali, è da poco trascorso o sta per arrivare. Pur essendo ancora lontani i Giochi di Los Angeles 2028, è sempre importante conquistare una medaglia iridata nelle specialità olimpiche. L’Italia, fino a questo punto della stagione, ha portato a casa 37 medaglie iridate in specialità olimpiche, ripartite tra 11 ori, 10 argenti e 15 bronzi. Nel nuoto artistico l’Italia avrebbe conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali con la squadra se il regolamento fosse stato lo stesso delle Olimpiadi (ovvero una classifica aggregata data dai punteggi di tecnico, libero ed acrobatico). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Le medaglie olimpiche vinte dall’Italia ai Mondiali 2025: 12 ori come a Parigi e quota 40 ad un passo

