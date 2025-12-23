Bomba Day a Milazzo il 4 gennaio operazioni di disinnesco in sicurezza nel quartiere San Paolino
Il 4 gennaio è stato fissato come il “Bomba Day”, la data in cui verrà disinnescato l’ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale ritrovato a Messina, in via Migliavacca, nel quartiere San Paolino. L’area circostante, già dichiarata “zona rossa”, sarà interessata da una serie di operazioni di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
