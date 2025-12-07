Orsolini-Zaccagni un duello Nazionale Obiettivo comune | convincere Gattuso

Spareggi sulle fasce: all’Olimpico va in scena un confronto diretto che per il Bologna vale la possibilità di aggancio alle primissime posizioni e per i biancocelesti di Sarri ha il sapore dell’ultima chiamata per riaprire la corsa all’Europa. Ma è pure un confronto diretto che vivrà di una partita nella partita: quella di Riccardo Orsolini e Nicolò Cambiaghi con Zaccagni, per due posti in nazionale, in vista degli spareggi prima e dell’eventuale mondiale poi. E se hai tempi del ct Spalletti Orsolini viaggiava di rincorsa, Cambiaghi fuori dal giro e Zaccagni il preferito, con Gattuso le gerarchie sono cambiate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

