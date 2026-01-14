Blitz in un' attività del centro di Napoli poi sospesa | maxi sequestro di alimenti
Nella zona centrale di Napoli, un’operazione congiunta tra Polizia Locale, Polizia di Stato, ASL e Vigili del Fuoco ha portato al sequestro di alimenti e alla sospensione temporanea di un’attività di ristorazione. L’intervento ha evidenziato irregolarità igienico-sanitarie e di sicurezza, contribuendo al controllo del rispetto delle normative vigenti nel settore alimentare.
Un'operazione congiunta che ha visto impegnati gli agenti dell'Unità Operativa Stella della Polizia Locale, la Polizia di Stato, personale dell'Azienda Sanitaria Locale e i Vigili del Fuoco ha portato alla sospensione dell'attività di un locale di somministrazione, nel quale sono state accertate.
