Blitz in un' attività del centro di Napoli poi sospesa | maxi sequestro di alimenti

Da napolitoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona centrale di Napoli, un’operazione congiunta tra Polizia Locale, Polizia di Stato, ASL e Vigili del Fuoco ha portato al sequestro di alimenti e alla sospensione temporanea di un’attività di ristorazione. L’intervento ha evidenziato irregolarità igienico-sanitarie e di sicurezza, contribuendo al controllo del rispetto delle normative vigenti nel settore alimentare.

Un’operazione congiunta che ha visto impegnati gli agenti dell’Unità Operativa Stella della Polizia Locale, la Polizia di Stato, personale dell’Azienda Sanitaria Locale e i Vigili del Fuoco ha portato alla sospensione dell’attività di un locale di somministrazione, nel quale sono state accertate. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Blitz dei Nas, sospesa attività abusiva di commercio all’ingrosso di alimenti

Leggi anche: Blitz dei Nas nel bar: attività sospesa, maxi multa e denuncia

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.