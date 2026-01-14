Blitz in un' attività del centro di Napoli poi sospesa | maxi sequestro di alimenti

Nella zona centrale di Napoli, un’operazione congiunta tra Polizia Locale, Polizia di Stato, ASL e Vigili del Fuoco ha portato al sequestro di alimenti e alla sospensione temporanea di un’attività di ristorazione. L’intervento ha evidenziato irregolarità igienico-sanitarie e di sicurezza, contribuendo al controllo del rispetto delle normative vigenti nel settore alimentare.

