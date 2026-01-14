Bimbo perde l’occhio no al risarcimento

Un bambino di Civitanova Marche ha subito la perdita di un occhio a causa di un tumore raro, diagnosticato casualmente tramite una fotografia. La vicenda solleva questioni sulla diagnosi precoce e sulla tutela dei più giovani. In questa situazione, il caso non ha portato a richieste di risarcimento, evidenziando l'importanza di un adeguato monitoraggio e di un tempestivo intervento medico.

