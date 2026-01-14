Bimbo perde l’occhio no al risarcimento

Un bambino di Civitanova Marche ha subito la perdita di un occhio a causa di un tumore raro, diagnosticato casualmente tramite una fotografia. La vicenda solleva questioni sulla diagnosi precoce e sulla tutela dei più giovani. In questa situazione, il caso non ha portato a richieste di risarcimento, evidenziando l'importanza di un adeguato monitoraggio e di un tempestivo intervento medico.

Civitanova Marche, 14 gennaio 2026 – Un bambino perde un occhio per un tumore raro, scoperto per caso da una fotografia. E dopo quasi vent’anni quella drammatica storia si chiude con un doppio stop al tribunale civile: prima il rigetto della domanda di risarcimento, ora l’appello dichiarato inammissibile. Tutto inizia nel giugno del 2006 all’ospedale di Civitanova. Nasce un bambino, figlio di una coppia di Morrovalle. Il neonato viene visitato e dimesso senza segnali evidenti, né anomalie rilevate alla nascita. Per 4 mesi la vita scorre normalmente, fino a quando guardando una fotografia del figlio, i genitori si accorgono che le pupille appaiono bianche e lo portano da uno specialista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

