Biasin | La Juve doveva essere brutta per vincere? Quante put…ate! Ora nessuno fa più ‘calma’ dalla panchina

L'intervento di Biasin sulla Juventus mette in discussione alcune convinzioni diffuse sul modo di giocare e sulla gestione della squadra. Analizza le aspettative e i risultati recenti, evidenziando come la percezione del calcio possa influenzare giudizi e commenti. In un contesto in cui i risultati contano, è importante valutare con attenzione le strategie e le dinamiche che caratterizzano il club, senza lasciarsi guidare da preconcetti o sensazionalismi.

Biasin: «La Juve doveva essere brutta per vincere? Quante put.ate! Ora nessuno fa più 'calma' dalla panchina». Le parole del giornalista. L'impatto di Luciano Spalletti sulla Juventus è l'argomento centrale dell'ultimo editoriale di Fabrizio Biasin su TMW. Il giornalista sottolinea come l'arrivo del tecnico di Certaldo abbia spazzato via i vecchi dogmi tattici, regalando alla squadra una nuova identità basata sul dominio del campo e sulla ricerca costante della vittoria attraverso la bellezza del gioco. Il cambio di mentalità. Secondo Biasin, la rivoluzione non è solo tecnica, ma profonda e comunicativa.

Biasin: "L’Inter, pur generosa, dal 22 aprile 2024 non riesce a vincere una sfida con Napoli, Milan, Juve" - Fabrizio Biasin, giornalista di fede interista, si è così espresso su X sulla lotta Scudetto: "Il Napoli regge l’urto di San Siro e porta a casa un gran ... milannews.it

Il Napoli regge l’urto di San Siro e porta a casa un gran punto. L’Inter, pur generosa, dal 22 aprile 2024 non riesce a vincere una sfida con Napoli, Milan, Juve. Una partita molto bella che per i nerazzurri sa di occasione sprecata. La strada è ancora lunghissim x.com

