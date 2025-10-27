Lazio Juve 1-0 i bianconeri non sanno più vincere! La panchina di Tudor a rischio?

Inter News 24 Ecco com’è andata la partita di stasera. È crisi profonda in casa Juventus. Dopo le sconfitte contro Como e Real Madrid, arriva il terzo K.O. consecutivo per la squadra di Igor Tudor, battuta di misura all’Olimpico dalla Lazio. A decidere la sfida è stato un gol nel primo tempo del centrocampista croato Toma Basic, bravo a inserirsi e a battere il portiere bianconero Mattia Perin con una conclusione precisa, regalando ai biancocelesti dell’ex tecnico juventino Maurizio Sarri una vittoria preziosa che interrompe una striscia di tre partite senza successi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lazio Juve 1-0, i bianconeri non sanno più vincere! La panchina di Tudor a rischio?

