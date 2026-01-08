Rimadesio terzo ko di fila Attacco in tilt con Piacenza
Rimadesio subisce la terza sconfitta consecutiva, questa volta in casa contro Assigeco Piacenza. La squadra fatica in attacco, registrando la peggior prestazione offensiva stagionale con solo 74 punti, ripetendo un andamento negativo che mette in discussione le recenti prestazioni e richiede una riflessione sulla situazione attuale.
Se l’attacco non funziona allora rischiano di essere dolori seri per la Rimadesio che in casa contro l’ Assigeco Piacenza incappa nella terza sconfitta di fila che coincide, non a caso, con la peggior prestazione offensiva stagionale dopo i 74 punti messi a segno alla prima giornata contro la capolista Vigevano. Questa volta la squadra bluarancio si ferma a quota 72 ma poteva andare anche peggio visto che all’intervallo lungo l’attacco aveva prodotto appena 28 punti (di cui 13 nei primi 10 minuti) e 35 a metà del terzo quarto inoltrata, quando l’Assigeco tocca il massimo vantaggio di 22 lunghezze (35-57). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Rimadesio, terzo ko di fila. Attacco in tilt con Piacenza.
