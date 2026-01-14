Nella Divisione regionale 1 di basket, la serie positiva del Cmc si interrompe a Livorno, dove la squadra perde contro la Polisportiva Chimenti con il punteggio di 74-72. Dopo due vittorie consecutive, i padroni di casa non riescono a mantenere il ritmo, in una partita equilibrata che si decide negli ultimi minuti. La gara, valida per l’ultima giornata dell’andata, evidenzia la competitività del torneo e la determinazione delle squadre coinvolte.

Si ferma a Livorno la mini striscia positiva del Cmc che dopo due successi consecutivi, cade in casa della Polisportiva Chimenti per 74-72 (parziali 26-18, 41-40, 55-50) nella gara valida per 15ª e ultima giornata di andata della Divisione regionale 1 di basket. Una sconfitta di misura, arrivata alla fine di un match equilibrato che poteva anche finire diversamente se gli ospiti avessero avuto una maggiore attenzione difensiva e una migliore percentuale al tiro. I labronici partono forte e al primo intervallo chiudono a +8, ma i carraresi reagiscono bene, nel secondo tempino (parziale 15-22) ricuciono lo strappo e a metà gara è solo -1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket Nella Divisione regionale 1. CmC, la striscia positiva s’interrompe a Livorno. Campi segna a raffica

