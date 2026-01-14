Un investimento di 250mila euro mira a migliorare l’accessibilità urbana, promuovendo un ambiente più inclusivo. L’obiettivo è ridurre le barriere architettoniche e garantire a ogni cittadino pari opportunità di mobilità. Attraverso questi fondi, si intende rendere il territorio un luogo accessibile, dove la qualità della vita sia un diritto di tutti, favorendo un’inclusione reale e sostenibile per la comunità.

Rendere il territorio un luogo a misura di tutti, dove la mobilità non sia un privilegio ma un diritto garantito. È questo l’obiettivo che la giunta Sottani sta perseguendo con determinazione, trasformando Greve in Chianti in un modello di inclusività urbana. Il bilancio degli interventi realizzati nel 2025 e il nuovo piano per il 2026 delineano una strategia precisa: abbattere ogni barriera, fisica e culturale e arrivare a un Comune senza ostacoli con ulteriori 250mila euro investiti per l’accessibilità. Il percorso di restyling, basato su una mappatura delle criticità, ha già dato frutti. Nel corso dell’ultimo anno, i lavori hanno interessato il rifacimento dei marciapiedi a Strada in Chianti, l’adeguamento del Palazzo Comunale e interventi mirati nei plessi scolastici "Giovanni da Verrazzano" e "Bucciolini". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Barriere architettoniche, 250mila euro per l’accessibilità: "Fondi per aumentare la qualità della vita di ogni cittadino"

