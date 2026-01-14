Avellino visite specialistiche gratuite presso la sede CISL

Ad Avellino, nel mese di gennaio 2026, si svolgeranno visite specialistiche gratuite presso la sede della CISL. L'iniziativa, promossa dall’Associazione “Le mani sui cuori” e presieduta dal dott. Francesco Russo, mira a favorire la prevenzione e la tutela della salute della comunità locale. Le giornate dedicate saranno comunicate nel dettaglio, offrendo ai cittadini l’opportunità di effettuare controlli medici senza costi.

AVELLINO – L'Associazione di Promozione Sociale "Le mani sui cuori", presieduta dal dott. Francesco Russo, ha ufficializzato il calendario delle giornate dedicate alla prevenzione sanitaria gratuita per il mese di gennaio 2026.L'iniziativa si svolgerà sabato 24 gennaio, a partire dalle ore 10:00.

