Avellino e Carrarese si affrontano nella ventesima giornata del campionato Serie B 2025/2026. La partita rappresenta un'occasione importante per entrambe le squadre: gli irpini cercano continuità per avvicinarsi alla zona playoff, mentre i toscani mirano a migliorare la loro posizione in classifica. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità di visione dell'incontro.

Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Gli irpini inseguono la continuità per agganciare il treno playoff, mentre i toscani sognano di abbandonare le zone calde. Avellino-Carrarese si giocherà sabato 17 gennaio 2026 alle ore 15 presso lo stadio Partenio. AVELLINO-CARRARESE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli irpini si presentano a questo appuntamento galvanizzato dal successo casalingo contro la Sampdoria che ha scacciato i brutti pensieri e riacceso l’entusiasmo. Un successo permetterebbe alla squadra di Biancolino di entrare in zona playoff, distante appena due punti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Avellino-Carrarese, ventesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Avellino-Carrarese, parte la prevendita: tutte le info - Avellino 1912 comunica che partirà martedì 13 gennaio, alle ore 15:00, la prevendita in vista del match tra Avellino e Carrarese che verrà disputato sabato 17 gennaio 2026 alle ore 15:00 presso ... msn.com