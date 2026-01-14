Autista di scuolabus condannato a 13 anni per abusi sulle bimbe la lettera dal carcere | Perdonatemi
Un autista di scuolabus, condannato a 13 anni di carcere per abusi su tre bimbe, ha inviato una lettera dal carcere chiedendo perdono. La pena è stata ridotta grazie al rito abbreviato. La vicenda ha suscitato grande attenzione e riflessione sulla tutela dei minori e sulla giustizia.
