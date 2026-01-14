Autista di scuolabus abusa di tre bimbe tra cui una figlia di amici | condannato a 13 anni Le scuse ai genitori | Sono mortificato

Un autista di scuolabus è stato condannato a 13 anni per aver abusato di tre bambine, tra cui la figlia di amici. Le vittime sono state soggette a approcci e palpeggiamenti sia sul mezzo scolastico che in ambito familiare, con l’aggravante di filmati pedopornografici e regali. L’uomo ha presentato delle scuse ai genitori, dichiarandosi mortificato per quanto accaduto.

Condannato l’autista dello scuolabus che ha abusato di tre bambine, la lettera ai genitori delle vittime: “Scusate, sono mortificato” - È terminato con una condanna a questa pena ieri, 13 gennaio, il processo di primo grado all’autista dello scuolabus di una città vicina a Torino. torinotoday.it

Abusa di tre bambine, la condanna: tredici anni di carcere - L’inchiesta è partita circa un anno fa dalla denuncia di una coppia di amici storici dell’imputato. msn.com

L'uomo lavorava come autista di scuolabus per una ditta incaricata del servizio di trasporto scolastico: da anni garantiva le corse quotidiane per i ragazzi e i bambini del Comune di Forino facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.