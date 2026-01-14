Aule gelide al Quasimodo di Magenta il consigliere Cucchi richiama Città Metropolitana
Gli studenti del liceo Quasimodo di Magenta hanno scioperato a causa delle basse temperature nelle aule, evidenziando ancora una volta le criticità strutturali degli edifici scolastici gestiti dalla Città Metropolitana di Milano. La protesta solleva questioni sulla condizione degli ambienti educativi e sulla necessità di interventi urgenti per migliorare le condizioni di apprendimento.
Magenta (Milano) - La protesta degli studenti del liceo “Salvatore Quasimodo” di Magenta, scesi in sciopero a causa delle temperature gelide nelle aule, riporta al centro dell’attenzione il tema, ormai cronico, delle carenze strutturali negli edifici scolastici gestiti dalla Città Metropolitana di Milano. Ancora una volta, sono gli stessi ragazzi a denunciare condizioni che non dovrebbero appartenere a una scuola moderna: freddo, disservizi, ambienti poco accoglienti. Il consigliere metropolitano Raffaele Cucchi, da anni attento alle problematiche legate alla manutenzione delle scuole superiori, interviene con fermezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
