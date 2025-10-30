Uffici e nuove aule la Città metropolitana acquista immobile dall' Inps

La Città metropoliana acquisterà il fabbricato di via Romagnosi di proprietà dell'Inps. Il sindaco metropolitano Basile ha siglato gli atti per l'autorizzazione all'acquisizione. L'Istituto di previdenza con nota dell'otto maggio scorso aveva comunicato il prezzo finale per la compravendita. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

