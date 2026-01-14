Augsburg-Union Berlin giovedì 15 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Analisi e dettagli su Augsburg-Union Berlin, partita del diciassettesimo turno di Bundesliga in programma giovedì 15 gennaio 2026 alle ore 20:30. Approfondimenti su formazioni ufficiali, quote e pronostici per questa sfida tra le due squadre. Una panoramica utile per chi desidera conoscere le ultime novità e i dati principali prima dell'incontro.

Posticipo del diciassettesimo turno di Bundesliga che vede l'Augsburg di Baum opposto all'Union Berlin di Baumgart. Per i Fuggerstaedter sconfitta pesante quella contro il Borussia Monchengladbach, con la squadra travolta al Borussia Park senza attenuanti. Inizio difficile di 2026 fortuna vuole che i risultati degli altri campi non abbiano ulteriormente complicato la situazione. Gli Eisernen hanno strappato con i denti un pareggio interno contro il Magonza, dopo aver .

BAUMI SARÀ ANCORA L'ALLENATORE DELL'UNION! Questa mattina è arrivata la notizia dell'estensione del contratto di Steffen Baumgart come allenatore dell'Union Berlin. E possiamo dirlo che oggi, guardandoci indietro e guardando tutto quello che accad - facebook.com facebook

