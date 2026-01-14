Augsburg-Union Berlin giovedì 15 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

L'incontro tra Augsburg e Union Berlin, in programma giovedì 15 gennaio 2026 alle 20:30, apre il diciassettesimo turno di Bundesliga. La partita vede di fronte la squadra di Baum contro quella di Baumgart, offrendo un’occasione per analizzare formazioni, quote e pronostici. Un appuntamento importante per gli appassionati di calcio tedesco, con focus su analisi e previsioni basate sui dati più recenti.

Posticipo del diciassettesimo turno di Bundesliga che vede l’Augsburg di Baum opposto all’Union Berlin di Baumgart. Per i Fuggerstaedter sconfitta pesante quella contro il Borussia Monchengladbach, con la squadra travolta al Borussia Park senza attenuanti. Inizio difficile di 2026 fortuna vuole che i risultati degli altri campi non abbiano ulteriormente complicato la situazione. Gli Eisernen hanno strappato con i denti un pareggio interno contro il Magonza, dopo aver . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Augsburg-Union Berlin (giovedì 15 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Augsburg-Union Berlin (giovedì 15 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Union Berlin-Mainz 05 (sabato 10 gennaio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Augsburg-Union Berlin giovedì 15 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici. Augsburg, volto nuovo in attacco. Preso dall'Union Berlino l'esperto Michel - Arriva dall'Union Berlino l'esperto attaccante Sven Michel, classe 1990 che ha sottoscritto un contratto biennale fino ... tuttomercatoweb.com Unioner! Buon lunedì! Manca una giornata al termine del girone d'andata (turno infrasettimanale, non dimenticatelo!) e dopo 16 giornate di Bundesliga questa è la classifica. La sconfitta dell'Amburgo sul campo del Friburgo, il pareggio 2-2 tra Heidenheim e C facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.