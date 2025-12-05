Test medicina l’assessore dell’Emilia-Romagna | A Bologna 90% di bocciati dato che preoccupa
Bologna, 5 dicembre 2025 – I bocciati al test filtro per Medicina, a Bologna, sono il 90%. Un fenomeno, quello delle alte bocciature, non solo bolognese ma anche nazionale, che l'assessore alla sanità dell'Emilia-Romagna Massimo Fabi, a margine di una conferenza in Regione, ha definito “preoccupante”. Il dato dei bocciati a Medicina "ci preoccupa", dice Fabi, alla luce dei test del 'semestre filtro' per l'accesso alla facoltà dopo l'abolizione del numero chiuso. "Quando in una classe c'è il 90% di bocciati, i problemi stanno da una parte e dall'altra. Questo ci deve interrogare tutti". Il tema, sottolinea l'assessore, non riguarda solo l'Università e le scuole che accompagnano al percorso universitario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
I test per l’ingresso alla facoltà di Medicina. È polemica dopo i risultati della prima prova del semestre filtro. Altissima la percentuale di bocciati, flop del test di Fisica. Molti gli studenti che rischiano di rimanere fuori. Anche i docenti protestano: così non funziona - facebook.com Vai su Facebook
Boom di bocciati al test di Medicina, la rabbia degli studenti: “Faremo ricorso contro gli esami” milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X
Test Medicina 2025, scadenza a marzo per università private: le date da conoscere - in Senato a novembre scorso è stato approvato il testo di legge per la riforma dell’accesso ai corsi di laurea in Medicina a ... Lo riporta tg24.sky.it
Test di medicina addio: il Senato approva il ddl. Ecco come si accederà da settembre - Anche con l’abolizione del test, insomma, non tutti quello che desiderano potranno arrivare fino alla corona d’alloro. Riporta repubblica.it
Test di Medicina, Bernini promette: “Troveremo i furbetti”. Gli studenti: “Ricorso collettivo” - Dopo la circolazione di decine di foto scattate all’interno delle aule dove si svolgevano i primi esami per entrare a Medicina, il ministero dell’Università e la Conferenza dei rettori, Crui, hanno ... Lo riporta repubblica.it
Medicina, primo appello d'esame per gli iscritti al semestre aperto. Come funziona - Giornata cruciale per i quasi 55mila iscritti al “semestre aperto” della facoltà universitaria di Medicina. Si legge su tg24.sky.it
Medicina, addio al test con numero chiuso: cosa cambia adesso - È infatti giunto il via libera della Camera alla legge delega proposta dal governo per revisionare le modalità di accesso ... ilgiornale.it scrive
Test di accesso a Medicina. Sui social le foto delle prove. Il Ministero: "Annullabili" - Quella che doveva rappresentare la rivoluzione di una delle facoltà universitarie più prestigiose si è rivelata una farsa. Si legge su quotidiano.net