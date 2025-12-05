Bologna, 5 dicembre 2025 – I bocciati al test filtro per Medicina, a Bologna, sono il 90%. Un fenomeno, quello delle alte bocciature, non solo bolognese ma anche nazionale, che l'assessore alla sanità dell'Emilia-Romagna Massimo Fabi, a margine di una conferenza in Regione, ha definito “preoccupante”. Il dato dei bocciati a Medicina "ci preoccupa", dice Fabi, alla luce dei test del 'semestre filtro' per l'accesso alla facoltà dopo l'abolizione del numero chiuso. "Quando in una classe c'è il 90% di bocciati, i problemi stanno da una parte e dall'altra. Questo ci deve interrogare tutti". Il tema, sottolinea l'assessore, non riguarda solo l'Università e le scuole che accompagnano al percorso universitario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Test medicina, l’assessore dell’Emilia-Romagna: “A Bologna 90% di bocciati, dato che preoccupa”