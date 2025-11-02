L' Ars et Labor terza sfida in 8 giorni | sfida al vertice contro Mezzolara - DIRETTA ALLE 14.30
Terza partita in otto giorni, la più difficile sulla carta. Ma il ‘testacoda’ di mercoledì (0-0 contro il fanalino di coda Solarolo) ha dimostrato che sfide semplici, nel campionato di Eccellenza, non ne esistono. L’Ars et Labor fa, dunque, visita al Mezzolara per uno scontro al vertice che può. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
