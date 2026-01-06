Stalli green e meno asfalto | ecco come il Wwf immaginava il parcheggio di San Ciro

Il Wwf di Foggia esprime le proprie osservazioni sul recente intervento di riqualificazione del parcheggio di San Ciro, in via Silvio Pellico. Attraverso tre immagini, l’associazione evidenzia le differenze tra lo stato precedente, quello attuale e le proposte di miglioramento, sottolineando l’importanza di soluzioni che favoriscano la sostenibilità ambientale e riducano l’impatto dell’asfalto.

Non piace al Wwf di Foggia il nuovo parcheggio della chiesa di San Ciro, in via Silvio Pellico. L’associazione ambientalista guidata da Maurizio Marrese mostra tre immagini dell’area recentemente riasfaltata: com’era, com’è stato realizzato e come avrebbe dovuto essere.Non basta aver. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

