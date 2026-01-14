Antonio Arena 16 anni e un gol che pesa | l’Olimpico scopre un nuovo nome

Antonio Arena, appena sedici anni, segna un gol importante che cattura l’attenzione dell’Olimpico. A quell’età, ogni partita rappresenta una sfida e un’occasione di crescita. In questo contesto, il suo nome emerge come una promessa del calcio italiano, segnando un passo importante nel suo percorso. La sua storia inizia tra sogni e impegno, nel silenzio di un momento che potrebbe diventare un ricordo indelebile.

C’è un momento, nel calcio, in cui il rumore dello stadio smette di essere sfondo e diventa storia personale. Per Antonio Arena quel momento è arrivato all’Olimpico, in una notte che non dimenticherà: un gol pesante, dentro una partita vera, contro il Torino, davanti a decine di migliaia di persone. Sedici anni, sangue freddo e una firma che pesa più dell’età scritta sui documenti. Non è solo una rete del 2-2. È un segnale. Un nome nuovo sotto i riflettori dell’Olimpico. Arena nasce a Sydney il 10 febbraio 2009, cresce con doppia cittadinanza italiana e australiana, ma il suo calcio parla chiaramente la lingua degli attaccanti puri. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Antonio Arena, 16 anni e un gol che pesa: l’Olimpico scopre un nuovo nome Leggi anche: Roma, favola Arena: esordio a 16 anni e primo gol in giallorosso Leggi anche: Roma–Sassuolo, idee a confronto e memorie che tornano: all’Olimpico una partita che pesa La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Roma, mercato al bivio: arriva l'ultimatum per Raspadori. Oggi è il giorno della verità; Ragazzo di 16 anni accoltellato al volto in piazza a Grosseto: rischia di perdere un occhio; Per l’attacco si scalda Arena. Dybala torna ad allenarsi; Roma, ecco Arena: il ragazzo dei record che ha segnato contro il Torino all’esordio. Chi è Antonio Arena, il 2009 della Roma nato a Sydney, in gol a 16 anni contro il Torino - Inserito da Gasperini nella gara degli ottavi di finale di Coppa Italia contro i granata, l'italo- msn.com

Chi è il primo 2009 a segnare in Europa: Antonio Arena, un calabrese nato a Sydney - Nato il 10 febbraio 2009 a Sydney, in Australia, Antonio Arena è l'unica nota positiva di una serata maledetta per la Roma di Gian Piero Gasperini. tuttomercatoweb.com

Antonio Arena, chi è il sedicenne della Roma che ha segnato al Torino in Coppa Italia - L'attaccante classe 2009 del Pescara, originario di Reggio Calabria, è il più giovane esordiente e marcatore dei campionati professionistici in Italia ... corriere.it

Antonio Arena si ricorderà per tutta la vita la serata del 13 gennaio 2026 #SportMediaset - facebook.com facebook

Antonio #Arena è il terzo marcatore più giovane della storia dell’ #AsRoma dietro #Amadei e #Okaka, insieme a #DiChiara x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.