Roma favola Arena | esordio a 16 anni e primo gol in giallorosso

Nella sfida di Coppa Italia tra Roma e Torino, in programma martedì 13 gennaio, si distingue un giovane talento che, all'età di 16 anni, ha esordito con la maglia giallorossa e segnato il suo primo gol. Un momento importante per il talento romano, che segna un passo avanti nella sua carriera e contribuisce a rendere questa partita memorabile.

Coppa Italia: Roma subito fuori. La favola del 16enne Arena non basta: il Torino vola ai quarti vincendo 3-2 - La Coppa Italia per la Roma resta stregata e poco importa della favola di Antonio Arena, il 16enne entrato come mossa della disperazione nel finale e capace di regalare il 2- gazzettadelsud.it

martedì 13 gennaio

