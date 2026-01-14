Secondo l’ultima analisi di Swg, in Italia si registra una crescente diffidenza nei confronti degli Stati Uniti, evidenziando una frattura significativa nell’opinione pubblica. Questo fenomeno riflette un cambiamento nelle percezioni e nei sentimenti verso l’alleato occidentale, evidenziando come l’atteggiamento anti-americano stia radicandosi nella società italiana. Un quadro che invita a riflettere sulle dinamiche politiche e culturali che contribuiscono a questa evoluzione.

C’è un dato che più di altri segnala una frattura profonda nel rapporto tra l’opinione pubblica italiana e l’architrave dell’Occidente: la crescente diffidenza verso gli Stati Uniti. Non è una reazione episodica, ma un trend strutturale che emerge con forza dall’ultimo Radar Swg. Oggi l’85% degli italiani si dice preoccupato – molto o abbastanza – per la proliferazione delle guerre nel mondo, e l’80% teme un indebolimento del ruolo dell’Unione europea negli equilibri globali. In questo clima di incertezza, l’America non è più percepita come fattore di stabilità. Le scelte di politica estera dell’amministrazione di Donald Trump hanno inciso in modo netto sull’immagine di Washington. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Anti-americani. Come sono diventati gli italiani secondo Swg

Grazie, Donald. Così l’anti-americano Gaber torna (finalmente) attuale, anche al Corriere della Sera; Nuove proteste per la morte di Renee Good, 30 arresti. Arresti dell'ICE, i video shock - Minnesota, Minneapolis e St Paul fanno causa al governo contro l'invasione ICE; Juan Gabriel Vásquez: “Gli Stati Uniti sono diventati nemici del diritto internazionale”; Il caso Nicolas Maduro e il consolidamento dell’esaltazione di potere degli USA.

Greggio, la Cina minaccia risposta sui dazi americani anti-Teheran x.com

In Danimarca monta il boicottaggio anti-Usa: oltre 95mila persone hanno aderito al gruppo 'Boicotta i prodotti americani' ('Boykot varer fra Usa'), nato in risposta alle rivendicazioni di Donald Trump sulla Groenlandia. facebook