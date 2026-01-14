Anti-americani Come sono diventati gli italiani secondo Swg
Secondo l’ultima analisi di Swg, in Italia si registra una crescente diffidenza nei confronti degli Stati Uniti, evidenziando una frattura significativa nell’opinione pubblica. Questo fenomeno riflette un cambiamento nelle percezioni e nei sentimenti verso l’alleato occidentale, evidenziando come l’atteggiamento anti-americano stia radicandosi nella società italiana. Un quadro che invita a riflettere sulle dinamiche politiche e culturali che contribuiscono a questa evoluzione.
C’è un dato che più di altri segnala una frattura profonda nel rapporto tra l’opinione pubblica italiana e l’architrave dell’Occidente: la crescente diffidenza verso gli Stati Uniti. Non è una reazione episodica, ma un trend strutturale che emerge con forza dall’ultimo Radar Swg. Oggi l’85% degli italiani si dice preoccupato – molto o abbastanza – per la proliferazione delle guerre nel mondo, e l’80% teme un indebolimento del ruolo dell’Unione europea negli equilibri globali. In questo clima di incertezza, l’America non è più percepita come fattore di stabilità. Le scelte di politica estera dell’amministrazione di Donald Trump hanno inciso in modo netto sull’immagine di Washington. 🔗 Leggi su Formiche.net
