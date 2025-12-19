I miliardari italiani sono diventati 79 E sono sempre più ricchi Ferrero rimane in testa entrano gli eredi di Armani

I miliardari italiani continuano a crescere, arrivando a 79 e accumulando un patrimonio complessivo di 357,2 miliardi di euro. Ferrero si conferma il più ricco, mentre tra le new entry spiccano gli eredi di Armani. La classifica Forbes svela le nuove dinamiche di ricchezza nel paese, riflettendo l’evoluzione del panorama imprenditoriale e le nuove figure di potere economico.

