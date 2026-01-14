Si indaga per sequestro di persona contro ignoti in relazione alla scomparsa di Annabella Martinelli, studentessa di Padova scomparsa otto giorni fa. Le autorità stanno attraversando le fasi iniziali delle indagini, cercando di raccogliere informazioni utili per chiarire quanto accaduto. La vicenda rimane sotto osservazione, mentre si attende eventuali sviluppi sulle circostanze della scomparsa.

Sequestro di persona contro ignoti. È l’ipotesi su cui si indaga per la scomparsa di Annabella Martinelli, la studentessa scomparsa a Padova otto giorni fa. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Annabella Martinelli, si procede per sequestro di persona contro ignoti

Leggi anche: Scomparsa Annabella Martinelli, ora si indaga per sequestro di persona

Leggi anche: Annabella Martinelli scomparsa, si indaga per sequestro di persona: si cercano tracce dai tabulati

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Annabella Martinelli, si indaga per sequestro di persona: continuano sui Colli Euganei le ricerche della 22enne scomparsa nel nulla - Questa è l’ipotesi di reato che ha permesso alla Procura di Padova di aprire un fascicolo e ai carabinieri di poter indagare a tutto ... ilmattino.it