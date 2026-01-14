Annabella Martinelli si procede per sequestro di persona contro ignoti
Si indaga per sequestro di persona contro ignoti in relazione alla scomparsa di Annabella Martinelli, studentessa di Padova scomparsa otto giorni fa. Le autorità stanno attraversando le fasi iniziali delle indagini, cercando di raccogliere informazioni utili per chiarire quanto accaduto. La vicenda rimane sotto osservazione, mentre si attende eventuali sviluppi sulle circostanze della scomparsa.
Sequestro di persona contro ignoti. È l’ipotesi su cui si indaga per la scomparsa di Annabella Martinelli, la studentessa scomparsa a Padova otto giorni fa. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Le ultime immagini di Annabella Martinelli: bicicletta, zaino sulle spalle e cartoni della pizza. Poi scompare nel nulla x.com
Si fa appello a chiunque abbia incrociato Annabella Martinelli, studentessa di 22 anni, scomparsa la sera del 6 gennaio da Padova. In particolare a chi l’avesse vista pedalare da Padova in direzione di Teolo la sera della scomparsa, ma anche a chi l’avesse i facebook
