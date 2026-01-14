Amazon obbliga alcuni utenti a passare ad Alexa Plus

Amazon ha recentemente aggiornato automaticamente alcuni account Prime negli Stati Uniti, passando gli utenti alla nuova versione di Alexa Plus. Questa modifica avviene senza intervento diretto da parte degli utenti e riguarda esclusivamente il mercato statunitense. L'aggiornamento mira a offrire funzionalità migliorate e un'esperienza più integrata con i dispositivi Alexa, senza alterare le impostazioni di base degli utenti.

(Adnkronos) – Amazon ha iniziato ad aggiornare d'ufficio gli account di numerosi sottoscrittori Prime alla nuova versione Alexa Plus, per il momento solo negli States. L'operazione, segnalata con insistenza sulla piattaforma Reddit nelle ultime settimane, non sembra prevedere una fase di adesione volontaria, traducendosi in un passaggio forzato ai nuovi sistemi di intelligenza artificiale.

Amazon attiva Alexa+ senza il consenso degli utenti - Molti clienti Amazon americani si sono ritrovati, dalla notte al giorno, con Alexa+ attivata sul loro hardware senza alcun consenso preventivo. msn.com

Amazon impone Alexa Plus agli abbonati Prime, utenti furiosi - Amazon sta aggiornando automaticamente gli utenti Prime ad Alexa Plus senza consenso. msn.com

